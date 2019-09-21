Haberler » Güncel » Haber

lüks otomobilde intihar etmek isteyen kadın son anda kurtarıldı

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHAAtaşehir'de otomobilin kapıların kilitledikten sonra ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulunan Buket P. aracın camı kırılarak son anda kurtarıldı.

21.09.2019 10:47 lüks otomobilde intihar etmek isteyen kadın son anda kurtarıldı

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL DHA
Ataşehir'de otomobilin kapıların kilitledikten sonra  ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulunan Buket P. aracın camı kırılarak son anda kurtarıldı.
Olay Ataşehir Örnek Mahallesi Ercüment Batanay Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde park edilmiş araç içerisinde hareketsiz yatan Buket P.'yi gören çevredekiler önce uyuduğunu düşündü. Bir süre sonra şüphelenen çevredekiler, cama vurup otomobili salladı.  Ancak Buket P. hareket etmeyince durum polise bildirildi. Polis, aracın sağ arka camını kırıp kapıyı açtı.  Baygın yatan  kadının yanın çok sayıda ilaç ve bir not buldu. İntihar teşebbüsünde bulunduğu belirlenen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü.
----------
-Kadının araçtan çıkarılması
-Sedyeyle ambulansa götürülmesi
-Röportaj
-genel ve detay



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:34 Adana'da 3 deaş üyesi yakalandı
11:34 Kadirli'de vatandaşlara aşure dağıtıldı
11:34 Karabük'te anaokulu öğrencilerinden aşure ikramı
11:34 Malezya'da 12 ton kokain ele geçirildi
11:34 Kadifekaleli kadınlar kooperatif kurdu
11:34 Burkina Fasolu Aboubakar'ın hedefi ülkesini modern tarımla tanıştırmak
11:34 Akçakale'de zırhlı araç ve helikopter hareketliliği