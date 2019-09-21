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Lüks otomobilde intihar girişimi son anda önlendi

İstanbul Ataşehir'de lüks bir aracın içinde intihar girişiminde bulunan kadını, polis ekipleri camı kırarak son anda intiharı önledi. Araç içerisinde bir not ve çok sayıda ilaç kutusu bulundu.

21.09.2019 11:32

3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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