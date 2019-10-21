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Lüks otomobilden kaçak sigara çıktı

Lüks otomobilden kaçak sigara çıktı Adana'da polisin şüphelenip durduğu otomobilin torpido, bagaj, koltuk kılıfı ve kapı döşemesi içinde kaçak sigara ve pipo tütünü çıktıADANA - Adana'da polisin şüphelenip durduğu lüks otomobilden kaçak sigara ve pipo tütünü çıktı.

21.10.2019 10:31
Lüks otomobilden kaçak sigara çıktı
Adana'da polisin şüphelenip durduğu otomobilin torpido, bagaj, koltuk kılıfı ve kapı döşemesi içinde kaçak sigara ve pipo tütünü çıktı
ADANA - Adana'da polisin şüphelenip durduğu lüks otomobilden kaçak sigara ve pipo tütünü çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri D-400 uygulama alanında görev aldı. Polis, uygulama alanından geçen bir otomobilden şüphelenip durdurdu. Polis otomobilde yaptığı aramada bin 65 paket kaçak pipo tütünü ve 267 paket kaçak sigara ele geçirdi. Polis otomobilin torpido, bagaj, koltuk kılıfı ve kapı döşemesi içinde kaçak sigara ve tütün çıkmasına şaşırdı. Polis otomobil sürücüsü S.B.'yi gözaltına aldı.
Lüks otomobilden kaçak sigara çıktı

Polis, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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