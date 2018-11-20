Lüks Otomobile Uyuşturucu Operasyonu: 54 Kilo 800 Gram Eroin 8 Kilo 490 Gram Afyon Sakızı Ele...

Van
'ın Gürpınar- Başkale
karayolu üzerinde polis ekipleri tarafından 27 plakalı lüks otomobilde bulunan 2 adet termosifonun içerisinde zulalanmış 54 Kilo 800 gram eroin maddesi ile 8 kilo 490 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında narkotik polisi, Gürpınar-Başkale karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 27 plaka sayılı otomobilde, Narkotik Madde Arama Köpeği Şila ile birlikte arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada; 2 adet termosifon içerisine zulalanmış 108 paket halinde toplam 54 Kilo 800 gram eroin maddesi ile 11 paket halinde toplam 8 kilo 490 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak Ö.A. ve M.P. isimli 2 şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. - VAN