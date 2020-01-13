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Lüks otomobili çaldı, JASAT dedektiflerinden kaçamadı

ANTALYA'da M.A.'nın park halindeki lüks otomobili çalmasının ardından harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, şüphelinin yerini belirleyip, operasyonla gözaltına aldı.

13.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:19Lüks otomobili çaldı, JASAT dedektiflerinden kaçamadı

ANTALYA'da M.A.'nın park halindeki lüks otomobili çalmasının ardından harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, şüphelinin yerini belirleyip, operasyonla gözaltına aldı.

Hırsızlık olayı, 10 Ocak günü ilçesinde meydana geldi. M.A., girdiği evden aldığı anahtarla, Hasan A.'ya ait park halindeki 07 ACG 21 plakalı lüks otomobili çalıp kaçtı. Otomobilinin yerinde olmadığın fark eden Hasan A., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen İl jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ile Aksu İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede bulunan onlarca kamera görüntülerini inceledi. Yapılan araştırmada, M.A'nın, çaldığı otomobille Finike ilçesine doğru seyir halinde olduğu belirlendi. Operasyonu bu yönde sürdüren dedektifler, otomobilin yerini belirleyip, operasyon yaptı. Hırsızlık şüphelisi M.A. çaldığı otomobille yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen M.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Otomobiline kavuşan Hasan A., JASAT dedektiflerine teşekkür etti.



Jandarma Suç Araştırma Timi, Aksu, Güncel

Kaynak: DHA

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