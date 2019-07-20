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Lüks otomobilin sel sularında sürüklendiği anlar kamerada

Düzce'de lüks bir otomobil sel sularında sürüklendi.

20.07.2019 15:56 Lüks otomobilin sel sularında sürüklendiği anlar kamerada
Düzce'de lüks bir otomobil sel sularında sürüklendi. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Düzce genelinde 17 Temmuz tarihinde başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle Akçakoca, Gölyaka ve Cumayeri ilçeleri ile bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelanlar meydana geldi. Yağışlar nedeniyle Akçakoca'ya 84,7, Cumayeri ilçesine 75, Çilimli ilçesine 72 kilogram ve Karduz Yaylası'na 161,7 kilogram yağış düştüğü tespit edildi. Yaşanan sel felaketinde lüks bir otomobil sel sularında sürüklendi. Yaşanan o anlar amatör kameraya yansıdı. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa

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