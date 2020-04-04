Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Lüks otomobilin yanıcı madde dökülerek kundaklandığı anlar kamerada

Lüks otomobilin yanıcı madde dökülerek kundaklandığı anlar kamerada Lüks otomobili kundakladı, ardından kendisini bekleyen araca binip kaçtı Tuzla'da bir şahıs, park halinde olan lüks otomobili üzerine yanıcı madde dökerek kundakladı.

04.04.2020 09:31 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:36
Lüks otomobilin yanıcı madde dökülerek kundaklandığı anlar kamerada
Lüks otomobili kundakladı, ardından kendisini bekleyen araca binip kaçtı
İSTANBUL - Tuzla 'da bir şahıs, park halinde olan lüks otomobili üzerine yanıcı madde dökerek kundakladı. Otomobil bir anda alevlere teslim olurken kundakçı şahıs kendisini bekleyen otomobile binip olay yerinden kaçtı. Otomobilin sahibi yaklaşık 280 bin TL zararı olduğunu belirtirken, lüks otomobilin kundaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Tuzla'da Rauf Orbay Caddesi üzerinde 14 Mart günü gece saatlerinde meydana geldi. Yolda park edilen ve içerisinde 4 kişi olan araçtan inen bir şahıs, peyzaj firmasının bahçesinin demirlerinden elinde benzin bidonuyla atlayarak içeri girdi. Şahıs, bahçede park halinde olan lüks otomobilin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Otomobil bir anda alevlere teslim olurken, şahıs kendisini bekleyen araca binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipler sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederek söndürdü. Kundaklanan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi. 4 şahsın polis tarafından yakalandığı, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kundaklanan otomobilin sahibi Muammer Ercan, "14 Mart akşamı gece sat 12, 1 civarlarında, işyerime park ettiğim aracımı gece birileri gelip kundaklıyor. Bu insanlar kamera kayıtlarından tespit edilip yakalanıyor. Polis savcılığa teslim etti, fakat savcı bunları serbest bıraktı. Bu insanların tekrar malımıza canımıza zarar vermeyeceğinin garantisi mi var ? benim aşağı yukarı zararım 280 bin civarında. Arabanın 3 ya da 4 kişi. Bir kişi elinde benzin bidonuyla geliyor arabanın üzerine döküp kibriti çakıyor. Benim kimseyle husumetim yok" dedi.
Öte yandan, lüks aracın üzerime yanıcı madde dökülerek kundaklandığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolda park edilen bir araçtan inen şahıs elinde bidonla lüks aracın yanına geliyor. Aracın üzerine yanıcı madde döküp aracı ateşe veriyor. Araç bir anda alevlere teslim olurken şahıs kendisini bekleyen araca binip kaçıyor. Lüks otomobilin yanıcı madde dökülerek kundaklandığı anlar kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: 14 Mart, Tuzla, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Lüks otomobilin yanıcı madde dökülerek kundaklandığı anlar kamerada
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Lüks otomobilin yanıcı madde dökülerek kundaklandığı anlar kamerada - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Koronavirüs, ortaya çıkalı 4 ay olmadan 1 milyon insanı hasta etti Haberler
Koronavirüs, ortaya çıkalı 4 ay olmadan 1 milyon insanı hasta etti
Koronavirüs korkusu, alışverişte eski bir geleneği canlandırdı Haberler
Koronavirüs korkusu, alışverişte eski bir geleneği canlandırdı
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli’nin Bilim Kurulu önerisini canlı yayında reddetti Haberler
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu önerisini canlı yayında reddetti
İstanbul’a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı Haberler
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
Kovid-19 tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı Haberler
Kovid-19 tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar Haberler
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Milyonların umutla beklediği infaz yasası Meclis’te kabul edildi Haberler
Milyonların umutla beklediği infaz yasası Meclis'te kabul edildi

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

09:51: Çukurca belediyesi ve ilçe emniyetinden ortak yardım kampanyası - Haberler 09:50: MSB: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik... - Haberler 09:49: Maaşını alan Abdurrahman amca, memnuniyetini askere dua ederek gösterdi - Haberler 09:48: At sırtında 22 kilo eroin ve 8 kilo metamfetamin ele geçirildi - Haberler 09:48: 84 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Haberler 09:36: Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti 09:36: Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti - Haberler 06:48: Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi - Haberler 22:56: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi 20:04: Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor - Haberler 19:51: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler 17:36: "Nano teknoloji" diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek imkansız - Haberler