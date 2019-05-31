31.05.2019 09:25
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İstanbul'daki ünlü restoranda garson tuzağı! Genç kızı eski patronu yakalattı

İstanbul'da ünlü bir restoran zincirinde garsonluk yapan genç kızın kredi kartı ile hesap ödeyen müşterilerinin kart bilgilerini çalarak hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü bir restoran zincirinde garsonluk yapan 19 yaşındaki Yelda M. ve 2 arkadaşı tutuklandı. İddianameye göre Yelda M. ünlü bir restoranın Sarıyer'de bulunan şubesinde garson olarak çalışıyordu.

Restorana gelen müşterilerine hizmet veren genç kız, aynı zamanda hesap da alıyordu. Yaklaşık 2 aydır lüks restoranda çalışan genç kızı eski patronu, restoran müdürü Cem G.'ye şikâyet etti. Orhan isimli kişi restoran müdürüne genç kızın daha önce garson olarak çalıştığı restoranda müşterilerin kredi kartı bilgilerini çalarak dikkat çekmeyecek şekilde harcamalar yaptığını, bu nedenle iş yerinden kovulduğunu, aynı yöntemle hırsızlık eylemini bu restoranda da devam ettirdiğini anlattı.

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Restoran müdürü çalışanı hakkında suç duyurusunda bulundu. Yelda M.'nin çalmış olduğu kart bilgileri üzerinden çevresinde bulunan arkadaşlarının faturalarını ödediği, araç kiraladığı ve elektronik eşya alışverişi yaptığı tespit edilirken İlyas Ç. ve Kadir V. İsimli kişilerin de genç kıza yardım ederek kart bilgileriyle telefon alarak daha sonra sattıkları tespit edildi. 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'daki ünlü restoranda garson tuzağı! Genç kızı eski patronu yakalattı
Sarıyer, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (12)
DÜRBÜNLÜ: imamoğlu gelecek herşey güzel olacak.
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ARAP MAHMOUD: bunların nedeni imansızlık ve baş açık gezme. . . şeytanlar musallat olup vesvese yaratıyor, kızızmız başını kapatıp ibadete başlasın bu kötü huylarını bırakır.
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  • KOMİK : ahsdlkfjhsjdf bu yorumu yazanla aynı oksijeni paylaşıyoruz. Allahım neden?
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  • A : Konu şuki bu kişinin yaptığı kesinlikle kabul edilemez ve büyük suçtur.gereken cezayı almalı yargılanmalı. Fakat en önemlisi senin saçma sapan yorumun. Birde arap yazmışsın sizden daha pislik bir millet varmı. Başka konuda ülkeyi yöneten hacıyız hocayız diyenleri görüyoruz. Hacı hoca başı kapalı ama yapmadıkları hırsızlık yolsuzluk yok
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  • İZMİR_35 : güya dalga geçiyo gerizekalı sen kendi beyin kapalılığına bak
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