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Lüks rezidansların arasında yetişen sebzeler, dakikalar içinde kebapçının sofrasında

Bursa'da şehrin en güzide yerlerinden birinde rezidanslar arasındaki 4 dönümlük tarlada yetişen sebzeler, hemen yanı başındaki kebapçının mutfağında pişirilip müşteriye taze taze servis ediliyor.

11.11.2019 11:29 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:34Lüks rezidansların arasında yetişen sebzeler, dakikalar içinde kebapçının sofrasında
'da şehrin en güzide yerlerinden birinde rezidanslar arasındaki 4 dönümlük tarlada yetişen sebzeler, hemen yanı başındaki kebapçının mutfağında pişirilip müşteriye taze taze servis ediliyor. Müşteriler hem kebaptaki sebzeleri hem de turşuları dalından doğal haliyle afiyetle tüketmenin mutluluğunu yaşıyor

Yolu, Fatih Sultan Mehmet Metro Durağı karşısındaki Harran Kebap'ın işletmecisi Ahmet Cengiz, işyerinin yanındaki 4 dönümlük tarlada yetiştirdiği doğal sebzelerle kebap yapıp müşterilerine sunuyor. Şehrin merkezinde yer alan arazide domates, patlıcan, biber, salatalık ve Urfa biberi yetiştiren Cengiz, doğal lezzetleri ile müşterilerin büyük beğenisini kazanıyor.

Eşsiz lezzet ev usulü turşu

Kebabın yanı sıra yetiştirdiği ürünlerle ev usulü turşu da kuran Cengiz, doğal turşularını müşterilerine servislerinin yanında takdim ediyor. Harran Kebap'ın turşuları büyük beğeni ile karşılanırken dileyen müşteriler istedikleri kadar turşu satın alabiliyor. Yükselen binaların arasında yetişen sebzeleri görenler ise gözlerine inanamıyor.

Farklı lezzetin sırrı

Değerli arazide yetişen ürünlerden taze olarak yapılan kebapların müşterilerin büyük beğenisini kazandığını belirten işletme sahibi Ahmet Cengiz, "Müşteriler yedikleri kebap veya diğer ürünlerin farklı tatta olduğunu söylüyor. Bursa'nın merkezinde böylesine bir noktada sebze yetiştirmemiz insanları şaşırtıyor. Tarladan kendi ellerimizle topladığımız patlıcanları gerekli işlemlerin ardından hemen kebap yapıp sofraya getiriyoruz. Kebabı kebap yapan kaliteli malzemedir. Bunun temini bazı bölgelerde gerçekten çok zor. Biz yazın kendi bahçemizde yetiştirdiğimiz ürünlerle yaptığımız için farklı bir lezzeti yakalamış oluyoruz" dedi.

"Çok şaşırıyorlar"

Bu arazinin Nilüfer bölgesine farklı bir renk kattığını belirten Ahmet Cengiz, "Hiçbir yerde olmayan tamamen doğal ürünler elde ediyoruz. Gelen bazı müşterilerimizin çocukları hayatlarında hiç bahçe görmediği için çok şaşırıyor. Patlıcan ağacı diyen çocuklar oluyor. Kimi ise kendisinin de bahçesi olduğunu belirterek bizden yetiştirme konusunda bilgi alışverişinde bulunuyor. Meyve veya sebze de olsa bunları dalından kopararak müşteriye sunmak bambaşka bir duygu" diye konuştu.

Başka şubesi yok

Tek şube olduklarını ifade eden Cengiz, "30 kişi istihdam ediyoruz. Şubeleşmek bizim sektörümüzde çok zor. 'Birinci şubeyi para kazanmak için, ikinci şubeyi meşhur olmak için, üçüncü şubeyi ise batmak için açarsın' diye hizmet sektörüne yıllarını vermiş emektarların çok güzel bir tespiti var. Kebap menülerinin haricinde; susamlı sarma, şişten yoğurtlu, paşa dürüm, yoğurtlu kebap gibi farklı tatlarımızda mevcut" dedi. Turşu konusunda da müşterilerinin beğenisini kazandıklarına dikkat çeken Cengiz, "Bahçemizde yetiştirdiğimiz ürünlerin büyük bir kısmını kebap veya diğer menülerimizde kullanıyoruz. Bir kısmını da zamanı geldiği zaman toplayarak turşu kuruyoruz. Tamamen doğal olarak müşterilerimize sunuyoruz. Turşuluk bazı ürünleri tabi ki dışarıdan temin ediyoruz. Onların da özel yetiştirilmiş olmasına özen gösteriyoruz. Kimyevi hiçbir ilaç yok. Her gelen müşterimize turşu ve Urfa bostanamızı sunuyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Ahmet Cengiz, Şanlıurfa, İzmir, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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