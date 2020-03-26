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Lüks rezidansta ağlatan yangın

Antalya'da lüks rezidansta çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

26.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:13
Lüks rezidansta ağlatan yangın
Antalya 'da lüks rezidansta çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Yangında 11 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Bir kadın ise komşusunun yanan evi için ağlayarak, "Çok kötü kızım ev cayır cayır yandı yavrum. Allah'ım vermesin kimseye" dedi.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 02.30 sırasında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki bir rezidansın ikinci katında çıktı. 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Nermin Y.'nin dairesinde iddiaya göre klima ünitesinden yangın çıktı. Nermin Y., çocuklarına süt vermek için uyandığı esnada yangını şans eseri fark etti. Anne Nermin Y., çocuklarını alıp dışarı çıkarken, yangını 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangın kısa sürede evin tüm odalarını sardı. Balkon ve pencereden çıkan alevler üst katlara kadar yükseldi. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Üst katların balkonlarında ve bina içinde mahsur kalan 11 kişi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Komşusu ağladı

Öte yandan, yangın anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Bir kadının, komşusunun yanan evi için, "Betül, karşı ev cayır cayır yanıyor. Söndürüyor itfaiye. Çok kötü oldum ben. Çok kötü kızım, ev cayır cayır yandı yavrum. Allah'ım vermesin kimseye" diye ağladığı anların ses kaydı da görüntülere yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa

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