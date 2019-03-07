Sır Gibi Ölüm! Rezidansın 15. Katından Atlayarak İntihar Etti

Bursa'da dahaönce kanser hastalığını yendiği öğrenilen Türkmen uyruklu 43 yaşındaki Refik Uygur, 15 katlı rezidansın en üst katından aşağıya atlayarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından öldüğü tespit edilen adamın niye atladığı araştırılıyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Korupark Evleri'nde meydana gelen olayda, Türkmen uyruklu 43 yaşındaki Refik Uygur, 15.katta yaşadığı lüks rezidansın penceresinden bilinmeyen bir nedenle kendini boşluğa bıraktı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin belirlemelerine göre Uygur, olay yerinde can verdi. Uygur'un cesedi, polis ve savcılık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

ATLAMADAN ÖNCE TELEFONUNU YOLA FIRLATTIĞI ÖĞRENİLDİ

Refik Uygur'un, bir süre önce kolon kanseri olduğu ve tedavi görerek hastalığını yendiğini, kendisini boşluğa bırakmadan önce cep telefonunu yola doğru fırlattığını tespit edildi. Polis ekipleri, Refik Uygur'un telefona kimle görüştüğünü ve kendisini neden boşluğa bıraktığını araştırıyor.

Kaynak: İHA