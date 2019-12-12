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Lüks rezidanstaki bavul cinayeti zanlısı adliyeye sevkedildi

LÜKS REZİDANSTAKİ "BAVUL CİNAYETİ" ZANLISI ADLİYEYE SEVKEDİLDİ (kadının son görüntüleri)Ölen kadından geriye kalan görüntülerHaber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA - MALTEPE'de bulunan lüks bir rezidansta bavul içinde kadın cesedi bulundu.

12.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:37
LÜKS REZİDANSTAKİ "BAVUL CİNAYETİ" ZANLISI ADLİYEYE SEVKEDİLDİ (kadının son görüntüleri)
Ölen kadından geriye kalan görüntüler
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA - MALTEPE'de bulunan lüks bir rezidansta bavul içinde kadın cesedi bulundu.
Olay Cevizli Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Müteahhitlik yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Abdulselam G. (29), sevgilisi olduğu belirtilen Didem Mengü (30)'yü kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Abdulselam G., cesedi bavula koydu. Mengü'nün cesedinin bulunduğu bavuluiki gün dairede tutan Abdulselam G. dün akşam saatlerinde polise teslim oldu. Didem Mengü'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken Abdulselam G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi
Lüks rezidanstaki bavul cinayeti zanlısı adliyeye sevkedildi

Maltepe, Güncel

Kaynak: DHA


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