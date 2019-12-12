Lüks rezidanstaki bir dairede bavulun içerisinde kadın cesedi bulundu

Maltepe Cevizli mahallesinde bulunan lüks bir rezidansta yaşanan cinayette, evli ve iki çocuk babası müteahhit adam, tartıştığı sevgilisini döverek öldürdükten sonra cesedini bavula koyarak olay yerinden uzaklaştı. Zanlı 2 gün sonra emniyete giderek suçunu itiraf etti.

CESEDİ BAVULA KOYDU

Maltepe'de dün gece dehşet yaşandı. İddiaya göre, A.G. isimli şahıs 2 gün önce Didem M. ile lüks bir rezidansa gitti. İddiaya göre burada alkol alan şahıslar bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.G. genç kadının saçını tutarak duvara vurmaya başladı. Didem M. aldığı darbelerle hayatını kaybederken, zanlı ise cesedi bavula koyarak banyoya sakladı. Ardından A.G. evden hızla uzaklaştı.

POLİSE İTİRAF ETTİ

2 gün boyunca eve gitmeyen katil zanlısı daha sonra polise giderek olayı itiraf etti. Şahıs Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ise şahsın ifadesi doğrultusunda rezidansa giderek banyoya girdi. Banyoda şok manzarayla karşılaşan polis ekipleri kadının cesedini bavulun içinde buldu.

Zanlının sorgusu devam ederken, Didem M.'nin cesedi adli tıp morguna kaldırıldı.