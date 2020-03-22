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Lüks sitedeki binanın çatısındaki yangın drone ile görüntülendi

Lüks sitedeki binanın çatısındaki yangın havadan görüntülendi Beylikdüzü'nde 15 katlı binanın çatısı alev alev yandı Beylikdüzü'nde bulunan lüks bir sitedeki 15 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yandı.

22.03.2020 23:09 | Son Güncelleme: 22.03.2020 23:10
Lüks sitedeki binanın çatısındaki yangın havadan görüntülendi
Beylikdüzü 'nde 15 katlı binanın çatısı alev alev yandı
İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bulunan lüks bir sitedeki 15 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşarak alev alev yandı. Drone havadan görüntülenen yangın, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonrasında kontrol altın alındı.
Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Gülyalı Caddesi üzerinde bulunan lüks bir sitedeki 15 katlı binanın çatısı saat 22.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak yanmaya başladı. Alevleri gören site sakinleri, panikle kendilerini dışarıya atarak, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise merdivenli araç yardımıyla yangına müdahale etti. Binanın 15 katlı olması sebebiyle itfaiye ekipleri yangını söndürmekte güçlük çekti. Yangın ekiplerin yaptığı müdahalelerin ardından kontrol altına alındı. Binanın çatısında maddi hasar meydana gelirken, soğutma çalışmaları yapan ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Binanın çatısında çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi. Lüks sitedeki binanın çatısındaki yangın drone ile görüntülendi

Kaynak: İHA

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Lüks sitedeki binanın çatısındaki yangın drone ile görüntülendi
Etiketler : Beylikdüzü, 3. Sayfa

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