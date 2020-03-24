Lüks tüketim pazarına koronavirüs darbesi
Koronavirüs salgını nedeniyle tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları değişirken, salgının lüks tüketim ürünleri satışında bu yıl büyük düşüşe yol açması bekleniyor.
24.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:54
Koronavirüs salgını nedeniyle tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları değişirken, salgının lüks tüketim ürünleri satışında bu yıl büyük düşüşe yol açması bekleniyor.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Koronavirüs, Ekonomi