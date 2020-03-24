Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Lüks tüketim pazarına koronavirüs darbesi - Ekonomi

Lüks tüketim pazarına koronavirüs darbesi

Koronavirüs salgını nedeniyle tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları değişirken, salgının lüks tüketim ürünleri satışında bu yıl büyük düşüşe yol açması bekleniyor.

24.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:54
Lüks tüketim pazarına koronavirüs darbesi
Koronavirüs salgını nedeniyle tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları değişirken, salgının lüks tüketim ürünleri satışında bu yıl büyük düşüşe yol açması bekleniyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Koronavirüs, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

65 yaş üstü emeklilere büyük kolaylık! Maaşlar eve getirilecek Ekonomi
65 yaş üstü emeklilere büyük kolaylık! Maaşlar eve getirilecek
İş yeri kirasını ödeyemeyenler 3 ay boyunca tahliye edilemeyecek Ekonomi
İş yeri kirasını ödeyemeyenler 3 ay boyunca tahliye edilemeyecek
Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek Ekonomi
Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı Ekonomi
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı Ekonomi
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı Ekonomi
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor Ekonomi
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:44: KGF Genel Müdürlüğüne Kasım Akdeniz atandı - Ekonomi 13:42: Manisa'da öğretmenler sağlıkçılar için maske üretiyor - Ekonomi 13:41: Borsa yeniden yükselişe geçti - Ekonomi 13:40: TTSO Başkanı Hacısalihoğlu'ndan iş dünyasına destek paketlerinden yararlanma çağrısı - Ekonomi 13:39: Moody's'ten koronavirüs ve petrol fiyatları değerlendirmesi - Ekonomi 13:08: Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak - Ekonomi 12:58: PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak - Ekonomi 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 11:56: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı - Ekonomi 11:37: Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi - Ekonomi 11:26: Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber 11:22: Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı - Ekonomi
Loading