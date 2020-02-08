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Lüks villada yaşayan yasa dışı bahis çetesine operasyon: 19 gözaltı

ADANA'da, yasa dışı bahis oynatarak 2 milyon 165 bin liralık vurgun yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

08.02.2020 11:33 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:33Lüks villada yaşayan yasa dışı bahis çetesine operasyon: 19 gözaltı

ADANA'da, yasa dışı bahis oynatarak 2 milyon 165 bin liralık vurgun yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kiraladıkları lüks villada yaşadıkları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik harekete geçti. Bir ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan polis, çete üyelerinin, kiraladıkları lüks villada yaşadıkları ve şehir şehir gezerek yasa dışı bahis oynattığını saptadı. 25 kişi hakkında gözaltı kararı alınmasının ardından, , Mersin ve Bartın'da operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 2 milyon 165 bin liralık kazanç sağlayan 19 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler sorguya alınırken, 6 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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