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Lüks villada yaşayan yasa dışı bahis çetesine operasyon: 19 gözaltı (2)

95 KİŞİYİ TELEFONLA DOLANDIRMIŞLARAdana'da Siber Polis tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli arasında çete lideri Mahsun Ş.'nin de olduğu öğrenildi.

08.02.2020 13:11 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:11Lüks villada yaşayan yasa dışı bahis çetesine operasyon: 19 gözaltı (2)

95 KİŞİYİ TELEFONLA DOLANDIRMIŞLAR

Adana'da Siber tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli arasında çete lideri Mahsun Ş.'nin de olduğu öğrenildi.

95 kişiden 2 milyon 165 bin liralık vurgun yaptığı saptanan çetenin kurbanlarına, sosyal medya üzerinden ya da telefonla ulaştıkları ortaya çıktı.

Bahis oynayacak kişileri, "Senin adına 300 liralık yasa dışı bahis oynayacağız, bu kupon tutarsa 50 ila 150 bin lira arasında para kazacaksın" şeklinde ikna eden, ardından da "Senin adına oynadığımız kupon tuttu. Ancak havale parasını ödemen gerekiyor" diyerek dolandıran şüphelilerin polisteki sorguları sürüyor.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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