Lüks yat üretiminde 'Antalya Markası' yarattık
Antalya Serbest Bölgesi'ndeki yat üretim şirketleri, uluslararası alanda ilk sıralarda yer alan ülkelere ultra lüks yatlar satarak 20 yılda dünyada "Antalya Markası" yarattı.
12.03.2020 04:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 04:58
Antalya Serbest Bölgesi'ndeki yat üretim şirketleri, uluslararası alanda ilk sıralarda yer alan ülkelere ultra lüks yatlar satarak 20 yılda dünyada "Antalya Markası" yarattı.
Kaynak: Dunya.com
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