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Lüks yat üretiminde 'Antalya Markası' yarattık

Antalya Serbest Bölgesi'ndeki yat üretim şirketleri, uluslararası alanda ilk sıralarda yer alan ülkelere ultra lüks yatlar satarak 20 yılda dünyada "Antalya Markası" yarattı.

12.03.2020 04:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 04:58
Lüks yat üretiminde 'Antalya Markası' yarattık

Antalya Serbest Bölgesi'ndeki yat üretim şirketleri, uluslararası alanda ilk sıralarda yer alan ülkelere ultra lüks yatlar satarak 20 yılda dünyada "Antalya Markası" yarattı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Antalya, Ekonomi

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