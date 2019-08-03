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Lüks yata uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, jandarma ekiplerince lüks yata düzenlenen operasyonda, 4 kilogram skunk ele geçirildi.

03.08.2019 13:10 Lüks yata uyuşturucu operasyonu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, jandarma ekiplerince lüks yata düzenlenen operasyonda, 4 kilogram skunk ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum Gündoğan Mahallesi'nde, limana bağlı lüks bir yatta uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı.
Uyuşturucunun ilçedeki eğlence mekanları ile Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde bir kişiye satılacağı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, yatta yaptıkları ve narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, 4 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) buldu.
Operasyonda, M.Ç. gözaltına alındı.

Jandarma, Bodrum, Güncel

Kaynak: AA

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