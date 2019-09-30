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Fuhuştan gözaltına alınan kadının paylaştığı videolar şaşkına uğrattı

Marmaris'te lüks yata düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan çete lideri Hilal K.'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videolarda bir erkeğin boynuna tasma taktığı, zincirle sürüklettiği, havlattığı ve tokatladığı görüldü.

30.09.2019 15:01

Muğla'nın Marmaris ilçesinde lüks yata düzenlenen fuhuş operasyonunda, ­4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

3 AY SÜRE İLE TEKNİK TAKİBE ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde fuhuş amacıyla tekne turlarının düzenlendiğini öğrendi. Turu düzenleyen Hilal K., 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alındı. Polis ekipleri, Bozburun Marina'dan hareket edecek yata, geçen cumartesi sabahı operasyon yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin de yer aldığı drone destekli operasyonda, aralarında para karşılığı fuhuşa aracılık ve yer temin ettiği ileri sürülen Hilal K.'nin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

BİR ERKEĞİN BOYNUNA TASMA TAKMIŞ

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, bugün saat 13.30 sıralarında adliyeye sevk edildi. Öte yandan çete lideri Hilal K.'nin Twitter'da açtığı bir sayfada yer alan videolar şaşkınlık yarattı. Hilal K.'nin bir erkeğin boynuna tasma taktığı, zincirle sürüklettiği, havlattığı ve tokatladığı görüldü. Başka bir videoda ise yine bir erkeğin boğazına ayak parmaklarını sokması dikkat çekti. Bir diğer görüntüde ise kafasına poşet geçirdiği kişinin karnını tokatladığı görüldü.

Fuhuştan gözaltına alınan kadının paylaştığı videolar şaşkına uğrattı

Marmaris, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(26)
ADIM: FIM-43 REDEYE:Kadin da ''AGM-65 Maverick'' gibi valla, önünde durulmaz. . . Allah özenmis de yaratmis.
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MİLAT:Abi yirmi sene Avrupa dayım bu ne fanteziymiş bu ağır bi fantezi
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SAKİN.:millet 18 yaşını geçmiş bir kanun çıkarıyonuz sonrada böyle yapıyonuz anlayalım kafa karıştı kendi hallerinde bizden uzak ne yaparlarsa yapsınlar bize ne.
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DR:tam sacmalik sanki suc da yakala birak zorla yaplan ve yaptirilan sey yok kim kime denk gelirse suc degil sadece gundemi mecgul etmek bu suc dan kac kisi ceza aliyor komik para cezasi var diger kapidan cikiyorlar
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BURAK SAHİNNN:Milletin araç içinde içtiği sigaraya ceza yazmak için kollayacaginiza gidende fuhuşa ceza yasasını getirin...bir ise yarasin
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VEZIRR:evde karısı kopek dese komaya sokarlar:))
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RTE::)))))
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5 2
HER YERDE ADALET, HERKESE ADALET:TURİSTİK YERLERDEKİ OTELLERİN MASAJ SALONLARI, HAMAMLARI GENELEVLERE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ. ORALARA NİYE BASAMIYORSUNUZ? MASÖZ, ESTETİSYEN ADI ALTINDA ÇALIŞAN KADINLAR FUHUŞ YAPIYORLAR. HER TARAF FUHUŞ YUVASI OLMUŞ. ALLAH ISLAH ETSİN. . .
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İŞÇİ:Kardeşim tüm otelleri böyle suçlayamazsın bende antalyada otel, de çalışıyorum masaj salonu, hamam , sauna hepsi var ama fuhuş diye bir şey yapılmaz ciddiyetle arkadaşlarımız görevini yapıyor senin bahsetmek istediğin merdiven altı sağlıksız sauna hamam masaj salonlarıdır
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7 1
KUŞÇU:O BİÇİM MASAJ MI YAPIYORLAR YANİ. . ? TÜÜÜHHH TERBİYESİZLER. . !
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