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Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn: "AB ülkeleri, Filistin'in devlet olarak tanınmasını...

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, "Tüm Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Filistin'i devlet olarak tanımanın uygun olup olmadığına ilişkin bir tartışma yapmalı." ifadesini kullandı.

25.11.2019 20:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 20:24Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn:
Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, "Tüm Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 'i devlet olarak tanımanın uygun olup olmadığına ilişkin bir tartışma yapmalı." ifadesini kullandı.
Asselborn, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail'in yerleşim politikasına destek vermesine tepki gösterdi.
Tüm AB ülkelerinin, Filistin'i devlet olarak tanımanın uygun olup olmadığına ilişkin tartışması gerektiğini belirten Asselborn, "Böylelikle en azından ABD Başkanı Donald Trump'ın politikasına karşılık verilmiş olur." değerlendirmesinde bulundu.
Özellikle Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İspanya ve Lüksemburg için Filistin'i devlet olarak tanımanın ne kadar zor olduğunu bildiklerini kaydeden Asselborn, "Ancak Avrupalı bir girişim kapsamında bu düşünülebilir. Tüm AB tarafından Filistin'in tanınması, Filistinlilere aynı İsrailliler gibi bir yurda, bir devlete ihtiyaç duydukları yönünde işaret olabilir." ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen hafta yaptığı açıklamada, "ABD'nin artık Batı Şeria'daki yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu düşünmediğini bildiriyorum." demişti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Lüksemburg, Filistin, Güncel

Kaynak: AA

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