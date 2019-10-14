Lüksemburg Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin operasyonunu durduracak durumda değiliz

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, ilk andan itibaren çoğu Avrupa ülkesinde rahatsızlık yarattı ve itirazlarını açıkça dile getirdiler.

YPG'YE DESTEĞİNİ AÇIKLAYAN ÜLKELERE EN GÜZEL CEVAP

Harekatı durdurmak için elinden geleni yapan, silah satışını durdurduklarını açıklayan, YPG'li teröristlere desteğini belirten ülkelere en güzel cevapsa, Lüksemburglu bakandan geldi.

AB'NİN YETERSİZLİĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

AB Dışişleri bakanları, gündem değerlendirmesi yapmak ve Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı masaya yatırmak için Lüksemburg'da toplandı. Toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn'un Türkiye'ye ilişkin sarfettiği sözlerse Avrupa Birliği'nin yetersizliğini gözler önüne serdi.

"DURDURACAK DURUMDA DEĞİLİZ"

Yaptığı açıklamada "Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunu Avrupalılar olarak durduracak durumda değiliz. İnsanlara karşı dürüst olmalıyız." ifadelerinde bulunan Asselborn, Türkiye'nin terör unsurlarına karşı düzenlediği harekatı durdurmak için art arda ataklarda bulunan Avrupa ülkelerine adeta kapak oldu.