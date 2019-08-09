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Lüksemburg esrarı yasallaştıran ilk Avrupa ülkesi olma yolunda

Lüksemburg, keyif amaçlı esrar üretimi ve kullanımını yasallaştıran ilk Avrupa ülkesi olmaya hazırlanıyor

09.08.2019 10:44 Lüksemburg esrarı yasallaştıran ilk Avrupa ülkesi olma yolunda
Lüksemburg, keyif amaçlı esrar üretimi ve kullanımını yasallaştıran ilk Avrupa ülkesi olmaya hazırlanıyor. Diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerine esrar hakkındaki kanunlarını yumuşatma çağrısı yapan Lüksemburg Sağlık Bakanı Etienne Schneider, "50 yıldır benimsediğimiz uyuşturucu politikaları işe yaramadı. Bir şeyleri yasaklamak bunları sadece gençler için daha cazip hale getiriyor. Umarım hepimiz uyuşturucu maddelere karşı tutumumuzda daha açık fikirli olabiliriz." şeklinde konuştu.

İki sene içinde hayata geçirilmesi planlanan tasarıya göre, 18 yaşını geçen herkes yasal olarak keyif amaçlı esrar satın alabilecek. Devlet, bu uyuşturucu maddenin üretim ve dağıtımını esrar kurumu aracılığıyla düzenleyecek. Satışa sunulacak esrar türleri ve uygulanacak vergi oranı hakkında detaylı bilginin ise sene sonunda açıklanması bekleniyor.
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Lüksemburg, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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