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Lüleburgaz Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı

Lüleburgaz Belediyesi vatandaşları dolandırıcılık konularına karşı uyardı.

10.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:16
Lüleburgaz Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı
Lüleburgaz Belediyesi vatandaşları dolandırıcılık konularına karşı uyardı.
Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamasında, bazı kişilerin son günlerde adının kullanılarak dolandırıcılık yapmaya çalıştığını bildirildi.
Herhangi bir nedenle para, yardım ve benzeri taleplerde bulunan kişilere itibar edilmemesini belirtilen Gerenli, açıklamada,"Belediyemizin veya benim adımı kullanarak yardım adı altında maddi talepte bulunan kişilere kesinlikle itibar edilmemelidir. Art niyetli bu kişilere karşı duyarlı olunmalıdır. Bu tip kişilerle karşılaşılması durumunda vakit geçirmeden emniyet güçlerine bildirim yapılmalıdır." denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Murat Gerenli, Lüleburgaz, Güncel
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