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Lüleburgaz BUL-GÖÇ, maske dağıttı

Lüleburgaz Bulgaristan Göçmenleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, (BUL-GÖÇ) üyelerine ve ihtiyaç sahiplerine maske dağıttı.

26.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:38
Lüleburgaz BUL-GÖÇ, maske dağıttı
Lüleburgaz Bulgaristan Göçmenleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, (BUL-GÖÇ) üyelerine ve ihtiyaç sahiplerine maske dağıttı.
BUL-GÖÇ Başkanı Yüksel Mert, dernek binasında gerçekleştirilen maske dağıtımında yaptığı konuşmada, dernek olarak temin ettikleri maskelerin üyelerine ve derneğe ulaşan ihtiyaç sahiplerine dağıtıklarını belirtti.
Maskeleri mart ayında Bulgaristan'daki soydaşlara dağıtılmak üzere Haskovo Müftülüğü'nün talebi doğrultusunda temin ettiklerini belirten Mert, sınır kapılarının kapanmasıyla gönderemediklerini kaydetti.
Mert, "Daha sonra Türkiye, Bulgaristan'a 3 tır malzeme gönderdi. Böylece maskeleri göndermeye gerek kalmadı. Biz de burada üyelerimize dağıtmaya karar verdik. Bin maskeyi üyelerimize ve ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Yüksel Mert, Bulgaristan, Lüleburgaz, Güncel , Haber
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