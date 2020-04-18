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Lüleburgaz'da 100 davulcu ramazanda görev yapacak

Lüleburgaz Müzisyenler ve Roman Halk Dansları Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Gürler, bu yıl ramazanda 100 davulcunun görev yapacağını söyledi.

18.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:40
Lüleburgaz'da 100 davulcu ramazanda görev yapacak
Lüleburgaz Müzisyenler ve Roman Halk Dansları Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Gürler, bu yıl ramazanda 100 davulcunun görev yapacağını söyledi.
Gürler, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.
23 Nisan gecesinde ilk sahurun yapılacağını ifade eden Gürler, davulcuların 24 Nisan'a bağlayan gece vatandaşları sahura kaldırmak için görev alacağını kaydetti.
Ramazan davulu geleneğinin bu yıl koronavirüs tedbirlerine dikkat edilerek gerçekleştirileceğini aktaran Gürler, ramazan davulcusu ile bahşiş toplayıcısı olmak üzere 2 kişinin mahallelerde dolaşacağını bildirdi.
Bahşiş toplamak üzere apartmanlara koruyucu malzemeler kullanarak girileceğini dile getiren Gürler, şöyle konuştu:
"Apartmanlara konulan bahşiş kutusunda toplanan para daha sonra toplanabilir. Böylelikle teması keserek, hem kendi sağlığımızı hem de apartman sakinlerinin sağlığını daha iyi koruyabiliriz. Ramazan davulcularının yakalarına takacakları kartlarda dernek mührü, isim, soy isim, kimlik numarası ve görev bölgesi ile kartın arkasında dernek mührü bulunacak."

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Gürler, Lüleburgaz, Güncel
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