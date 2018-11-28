Lüleburgaz'da Aday Memurlara Yemin Töreni Yapıldı

Lüleburgaz
Belediyesi'nde aday memur olarak görev yapan 22 personel, düzenlenen yemin töreni ile asil memurluğa geçiş yaptı.
Aday memurlar, 22 Ekim-5 Kasım tarihlerinde bir dizi eğitime tabi tutulurken, 7 Kasım'da gerçekleşen sınavda başarılı olarak asil memur olmaya hak kazandı. Zabıta Müdürlüğü
'nde 12, İtfaiye
Müdürlüğü'nde 9, Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü'nde bir personel, Belediye Nikah Salonu'nda yemin ederek asil memurluğa geçiş yaptı.
Belediye Başkanı Murat Gerenli, törende yaptığı konuşmada, asil memur olarak görevlerine devam edecek tüm personele başarı diledi.
Personelden her ne olursa olsun, her ne iş yaparlarsa yapsınlar işlerini severek yapmasını isteyen Gerenli, işlerini kibirden uzak, aşk ile yapmaları tavsiyesinde bulundu.
Gerenli, yeminin ardından asil memur olarak görev yapacak 22 personele sertifikalarını takdim etti.
Zabıta Müdürlüğü,Lüleburgaz
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:57