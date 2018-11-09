AVM'deki Yangında Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı! Dumandan Etkilenen 3 Kişi Tedavi Altına Alındı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir AVM'de bulunan çocuk oyun alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 18 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

AVM'NİN ÇOCUK OYUN ALANINDA YANGIN ÇIKTI

Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi, İstanbul Caddesi üzerindeki dört katlı alışveriş merkezinin zemin katında bulunan çocuk oyun alanında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alışveriş merkezinin bulunduğu sokak trafiğe kapatılırken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle alışveriş merkezi ve çevresinde büyük panik yaşandı.

DUMANDAN ETKİLENEN 3 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yoğun duman nedeniyle alıveriş merkezinin en üst katında mahsur kalan 18 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak indirildi. Zemin kattaki yangında yoğun dumandan etkilenen 3 kişi olay yerindeki ambulanslarda tedavi altına alındı, 5 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İşte olay yerinden ilk görüntüler;