Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Lüleburgaz'da "Askıda Gıda Kampanyası" başlatıldı

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için "Askıda Gıda Kampanyası" başlatıldı.

10.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:06
Lüleburgaz'da
Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için "Askıda Gıda Kampanyası" başlatıldı.
Ahmetbey Belediyesi tarafından, belediye hizmet binasına ve pazar yerine 'Dayanışma askısı' adı verilen stantlar kuruldu.
Vatandaşlar, gıda yardımlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması amacıyla dayanışma askısına asmaya başladı.
Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş , yaptığı açıklamada, kampanya ile zor durumda olan ihtiyaç sahibi kişilere yardımda bulunacaklarını söyledi.
Günlük kazancı kesintiye uğramış insanlara destek olmak amacıyla kampanyanın düzenlendiğini ifade eden Altıntaş, "Pazar, bakkal, market, fırın alışverişlerimizde gücümüz yettiğince komşularımız için de gıda alarak 'Dayanışma askısı'na yardımda bulunuyoruz. Vatandaşlarımız gıda yardımlarını belediye hizmet binamız ve pazar yerinde gerçekleştirebilir. Yapılan yardım belediye desteği ve Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan 3 mahalle muhtarı vasıtasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak." diye konuştu.
Altıntaş, toplanan yardımların adet ve kilolarının şeffaflık ilkesi gereği kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Lüleburgaz, Altıntaş, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
G.Saray’ın aylarca peşinden koştuğu yıldız F.Bahçe’yle anlaştı Haberler
G.Saray'ın aylarca peşinden koştuğu yıldız F.Bahçe'yle anlaştı
Haberler ›› Güncel ››Lüleburgaz'da 'Askıda Gıda Kampanyası' başlatıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:46: Antalya'da Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Haber 16:46: Kaman Gençlik Merkezinden sağlık çalışanlarına siper maske - Haber 16:46: Osmangazi Belediyesi arazözü dezenfekte aracına dönüştürdü - Haber 16:46: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. Yıl dönümü - Haber 16:45: Dünyada 360 bin kişi korona virüsü yendi - Haber 16:14: İstanbul'dan sonra da Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı - Haber 15:40: Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü - Haber 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber