Lüleburgaz
'da bir Avm'de yangın çıktı... Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
KIRKLARELİ - Kırklareli
'nin Lüleburgaz ilçesinde yer alan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle mahsur kalanlar itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılırken durumu ağır olanlar hastanelere sevk edildi. Edinilen bilgilere göre olay Lüleburgaz ilçesinde İstanbul Caddesi
üzerinde yer alan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş Merkezi'nin alt katında bulunan Çocuk Oyun Alanı bölgesinde nedeni ilk anda tespit edilemeyen yangın meydana geldi. Kısa sürede dumanların tüm alışveriş merkezini sarması nedeniyle olay anında AVM içerisinde bulunanlar dumandan etkilendiler.Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alışveriş Merkezi'nin üst katında mahsur kalanlar itfaiye araçlarının merdivenleri vasıtası ile kurtarıldı.
İtfaiye,Lüleburgaz