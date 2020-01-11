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Lüleburgaz'da çıkan silahlı kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde biri polis memuru 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı.

11.01.2020 01:56 | Son Güncelleme: 11.01.2020 02:14Lüleburgaz'da çıkan silahlı kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı
'nin ilçesinde biri polis memuru 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Yılmaz Mahallesi Edirne Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Ö.K'nin rastgele ateş açması sonucu, Lüleburgaz Özer Kulübü Başkanı Volkan Düğücü ile polis memuru Mümin Kula'nın yaralanmasına ilişkin ekipler çalışma başlattı.
Ekipler silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 silaha el konulurken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Yaralı Düğücü Lüleburgaz Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Yaralı polis memurunun ise Lüleburgaz Devlet Hastanesindeki tedavisine devam ediliyor.
Bu arada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işletme çevresinde de geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kırklareli, Lüleburgaz, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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