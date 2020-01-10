Haberler » Güncel » Lüleburgaz'da çıkan silahlı kavgada biri polis memuru 2 kişi yaralandı - Haber

Lüleburgaz'da çıkan silahlı kavgada biri polis memuru 2 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri polis memuru 2 kişi yaralandı.

10.01.2020 22:56 | Son Güncelleme: 10.01.2020 22:56Lüleburgaz'da çıkan silahlı kavgada biri polis memuru 2 kişi yaralandı

'nin ilçesinde çıkan silahlı kavgada biri polis memuru 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yılmaz Mahallesi Edirne Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Bu sırada rastgele ateş açılması sonucu Lüleburgaz Özer Kulübü Başkanı Volkan Düğücü ile ismi henüz öğrenilemeyen bir polis memuru yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaya tepki gösteren bir grup ise taş ve sopalarla işletmeye zarar verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işletme çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, 2 görgü tanığı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan olay yerine gelerek incelemede bulunan Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca'dan bilgi aldı.


Yılmaz Mahallesi, Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:15  Usulsüz sağlık kurulu raporu operasyonuna 52 gözaltı - Haber
23:15  İNŞAAT SIRASINDA KAYAN TOPRAĞIN ALTINDA KALAN İŞÇİ YARALI KURTARILDI (2) - Haber
23:15  Şenol Güneş Galatasaray'ın kampını ziyaret etti - Haber
23:15  Soylu: "O insanların yeniden kendi hayatlarıyla buluşabilmeleri için çaba sarfediyoruz" - Haber
23:13  Muş merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 19 zanlı tutuklandı - Haber
21:41  Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
10.01.2020 23:16:18