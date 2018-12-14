Lüleburgaz'da Doğal Taş ve Kozalak Sergisi Açıldı

Kırklareli
'nin Lüleburgaz
'da ilçesinde doğal taş ve kozalaklardan yapılan tablo sergisi açıldı.
Lüleburgaz Belediyesi fuaye alanında gerçekleştirilen serginin açılışına, Belediye Başkan vekili Yusuf Pişkinoğlu, başkan yardımcıları Kevser Özkan, Rasim Aslan ve Gökhan Kaya
Atay ile vatandaşlar katıldı.
Sergi, kesilen kurdele sonrası ziyarete açılırken, Pişkinoğlu ve beraberindekiler, daha sonra sergiyi gezdi.
Sergi sahibi Emine Yaman
, açılışın ardından yaptığı konuşmada, hobi olarak başladığı çalışmalarında büyük yol kat ettiğini söyledi.
Sergideki eserleri 8 aylık sürede yaptığını belirten Yaman, bu çalışmalara daha lise yıllarından gelen bir ilgisinin olduğunu aktardı.
Maddi bir kazanç beklentisinin bulunmadığını ifade eden Yaman, "Tablo çalışmalarını tamamen hobi olarak yapıyorum. Bir maddi kazanç beklentim hiç olmadı. Tablolarda doğal deniz taşı kullandım. Bu taşları da İğneada
Rezve Deresi, Beğendik
gibi yerlerden topladım. Yine çam ağaçlarından yere dökülen kozalakları toplayarak birçok figür ortaya çıkardım. Tabii burada yapıştırmak için özel vernik ve akrilik boya kullandım. Tabloların suntalarını da kendim tasarladım. Sergiyi açmamdaki bir neden de ev hanımlarına örnek olabilmek. Yapmak isteyenlerin görmesi, cesaret alması için sergiyi açtım." diye konuştu.
Kırklareli,Lüleburgaz
14 Aralık 2018 Cuma 09:28