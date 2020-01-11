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Lüleburgaz'da eğlence mekanlarının ilçe dışına taşınması talebi

Lüleburgaz ilçesinde yaşanan silahlı kavgaya ilişkin Roman vatandaşlar, eğlence mekanlarının ilçe dışına taşınması amacıyla imza kampanyası başlattı.

11.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:10Lüleburgaz'da eğlence mekanlarının ilçe dışına taşınması talebi
ilçesinde yaşanan silahlı kavgaya ilişkin Roman vatandaşlar, eğlence mekanlarının ilçe dışına taşınması amacıyla imza kampanyası başlattı.
Özerler Mahallesi'nde bir kahvehanede imza kampanyası başlatan vatandaşlar, eğlence mekanlarının ilçe dışına taşınması talebinde bulundu.
Vatandaşlardan Kadir Halaç, yaptığı açıklamada, ilçe içerisinde bu tür mekanların bulunmasını istemediklerini söyledi.
Bu tür eğlence mekanları nedeniyle sık sık istenmedik olaylar yaşandığını ifade eden Halaç, başlattıkları imza kampanyasına yoğun katılım olduğunu belirtti.
Yaklaşık bir saatte 2 bine yakın imza topladıklarını anlatan Halaç, "Bu eğlence mekanlarının Lüleburgaz'ın en güzel yerlerinde olmasını istemiyoruz. Buralar suç yuvası. Artık buna dur demenin vakti geldi diyoruz. İnşallah yetkililer de destek verir. Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için bizlere destek verirler. Siyasiler de parti ayrımı yapmadan bu işle ilgilenmeli." dedi.
Vatandaşlardan Soner Orgun ise eğlence mekanlarının ilçe dışına çıkarılması için sonuna kadar mücadele edeceklerini kaydetti.
Olay
Dün gece Yılmaz Mahallesi Edirne Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Ö.K'nin rastgele ateş açması sonucu, Lüleburgaz Özer Kulübü Başkanı Volkan Düğücü ile polis memuru Mümin Kula yaralanmış, 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Olaya tepki gösteren bir grup ise taş ve sopalarla işletmeye zarar vermişti.

Lüleburgaz, Güncel

Kaynak: AA

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