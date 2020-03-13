Lüleburgaz'da etkinliklere korona virüs ertelemesi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki 31 Mart'a kadar yapılacak olan tüm belediye etkinlikleri ileri bir tarihe ertelendi.
13.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:07
Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesindeki 31 Mart'a kadar yapılacak olan tüm belediye etkinlikleri ileri bir tarihe ertelendi. Erteleme kararını Lüleburgaz Belediyesi duyurdu.
Lüleburgaz Belediyesi yeni tip korona virüs salgını nedeniyle açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada Lüleburgaz Belediyesi bünyesinde 31 Mart tarihine kadar planlanan kültür, sanat ve sportif etkinlikler ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. - KIRKLARELİ
Lüleburgaz Belediyesi yeni tip korona virüs salgını nedeniyle açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada Lüleburgaz Belediyesi bünyesinde 31 Mart tarihine kadar planlanan kültür, sanat ve sportif etkinlikler ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. - KIRKLARELİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Güncel
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Güncel
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti