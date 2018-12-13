Lüleburgaz'da Fidan Dikimi Yapıldı

Kırklareli
'nin Lüleburgaz
ilçesinde fidan dikimi yapıldı.
Lüleburgaz Belediyesi ile ÇEVKOR dergisi işbirliğinde "Sağlıklı yaşam için sağlıklı çevre" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 10 dönümlük alanda vatandaşlar tarafından bin çeşitli türlerde fidan dikildi.
Belediye Başkan Vekili Yusuf Pişkinoğlu, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.
Bugün korunan çevrenin gelecek nesiller için nefes olacağını ifade eden Pişkinoğlu, herkesin çevresini koruması ve ağaçlandırması gerektiğini belirtti.
Pişkinoğlu, çevrenin yeşillendirilmesi çalışmaları konusunda belediye olarak ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.
ÇEVKOR Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe de gelecek nesillere bırakılabilecek en büyük mirasın yaşanabilir yeşil bir çevre olduğunu dile getirdi.
Ülke genelinde 2018 yılında, 27 ilde orman oluşturduklarını belirten Tokuştepe, yıl boyunca 60 bin ağaç dikimi gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Lüleburgaz'da da duyarlılık gösteren herkese teşekkür eden Tokuştepe, ileriki yıllarda büyüyecek bu ağaçların altında oturacaklarını kaydetti.
13 Aralık 2018 Perşembe 17:05