LÜLEBURGAZ'DA GAZDAN ZEHİRLENEN 3 KİŞİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA
- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz
ilçesinde çalıştıkları hurdacıda kestikleri metal parçasından sızan gazdan zehirlenen 2 hurdacı ile müdahale sırasında zehirlenen bir doktor İstanbul
'a getirilerek tedavi altına alındı.
Lüleburgaz'da kestikleri metal parçasından sızan gazdan zehirlenen 2 hurdacı, kendi imkanları ile Lüleburgaz Devlet Hastanesi
'ne geldi. Zehirlenenlere müdahale eden doktor da zehirlendi. Bunun üzerine hastanenin acil servisi karantinaya alındı. Olayın ardından 2 hurdacı ve 1 doktor, gecenin ilerleyen saatlerinde özel kıyafetli Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) görevlileri eşliğinde ambulansla Halkalı
'da bulunan Kanuni Sultan Süleyman
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karantina Merkezi'ne getirildi. 3 kişi burada tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
İstanbul
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