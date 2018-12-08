Lüleburgaz'da Hac Ön Kayıtları Başladı

Lüleburgaz
İlçe Müftüsü Hüseyin Uysal
, hac ön kayıtlarının başladığını bildirdi.
Müftü Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 yılı hac kayıtlarını yaptırmak isteyen vatandaşların İlçe Müftülüğüne müracaatta bulunması gerektiğini kaydetti.
Belirlenen süre haricinde kayıt işlemi yapılmayacağını aktaran Uysal, kayıt yaptırmak isteyenlerin mağdur olmaması için 14 Aralık
tarihine kadar kayıtlarını yaptırması gerektiğini belirtti.
28 Aralık tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından kura çekilişi yapılacağını kaydeden Uysal, 2-11 Ocak 2019 tarihleri arasında kesin kayıt işlemlerinin gerçekleştirileceğini hatırlattı.
Uysal, açıklamasında, önceki dönemlerde kayıtları bulunan kişilerin kayıtlarının otomatik yenileceği ve yeni bir işlem yapmalarına gerek olmadığını vurguladı.
Aralık,Hüseyin Uysal,Uysal,Lüleburgaz
08 Aralık 2018 Cumartesi 10:55