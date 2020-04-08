Lüleburgaz'da iş makinesi menfeze devrildi
Lüleburgaz'da iş makinesinin kazdığı menfez çukuruna devrilmesi sonucu hasar oluştu.
08.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:38
Lüleburgaz Belediyesinin menfez yenileme çalışmalarını yürüten bir firmaya ait iş makinesi, toprak kayması sonucu, kazdığı çukura devrildi.
Kazada, iş makinesi operatörü yaralanmadan kurtulurken, iş makinesinde hasar meydana geldi.
İş makinesi vinç yardımıyla devrildiği yerden çıkarıldı.
Kaynak: AA
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