Lüleburgaz'da İtfaiyeden Taşkın Denetimi

Edirne
ve Kırklareli
'de etkili olan yağışlar nedeniyle Lüleburgaz
Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri, taşkın denetiminde bulundu.
Lüleburgaz Deresi ve çevresinde incelemede bulunan ekipler, olası bir aksaklığa mahal vermemek için zaman zaman bölgede kontrollerini sürdürüyor.
İtfaiye Müdürü Ceyhun
Akgöl de bölgede inceleme yaparak dere çevresindeki vatandaşlar ile görüştü.
Dere debisinin yükselmesi durumunda itfaiyeye bilgi verilmesini isteyen Akgöl, olumsuz koşullara karşı itfaiyenin her zaman hazır durumda beklediğini bildirdi.
Gerekli önlemlerin alındığını aktaran Akgöl, Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) ile koordineli hareket ettiklerini söyledi.
Edirne,Kırklareli,İtfaiye,Lüleburgaz
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:05