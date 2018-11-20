Lüleburgaz'da Kablo Hırsızlığı

20 Kasım 2018 Salı 16:46



20 Kasım 2018 Salı 16:46

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde su kuyusunun enerji nakil hat kabloları çalındı.Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce, Ahmetbey Belediyesi'nin Akıncılar yolu mevkisinde ana su kuyusuna su pompalamada kullanılan trafoya ait enerji nakil hat kabloları çalındı.Beldede suyun kesilmesi sonucu fark edilen olayın ardından Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Başkan Altıntaş da çalışmaları takip etti.Altıntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, beldenin ana su kuyusuna enerji temin eden hattın, direk üzerinden ve yer altından giden kabloları kesilerek çalındığını söyledi.Kablonun çalınması sonucu beldede uzun süre su kesintisi yaşandığını kaydeden Altıntaş, "Ana su kuyumuza enerji temin eden hattın, direk üzerinden ve yer altından giden kabloları kesilerek çalınmış. Trafo çalışmadığından dolayı beldemizde su kesintisi yaşandı. Olayın ardından yeni hat bağlantı çalışmaları yapılarak yeniden su kuyumuz faaliyete aldık. Yaşanan bu istenmeyen aksaklık nedeniyle vatandaşlarımızdan özür dileriz." diye konuştu.