Lüleburgaz'da Kan Bağışı Kampanyası

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Kan Merkezi iş birliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyası sona erdi.
Kan Merkezi Müdürü Cengiz Paydak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lüleburgaz Belediye Binası'nda gerçekleştirilen kampanyada 77 ünite kan bağışı aldıklarını söyledi.
Vatandaşların kampanyaya çok büyük ilgi gösterdiğini belirten Paydak, 90 kök hücre numunesi de aldıklarını ifade etti.
Vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi dolayısıyla teşekkür eden Paydak, bir ünite kan ile 3 kişinin hayatının kurtulduğunu hatırlattı.
Paydak, herkesi, gerçekleştirilen kampanyalara destek vermeye davet etti.
Türk Kızılayı,Kırklareli,Lüleburgaz
10 Aralık 2018 Pazartesi 11:27