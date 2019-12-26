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Lüleburgaz'da "Kırk Yalan" filminin galası yapıldı

Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı komedi türündeki "Kırk Yalan" sinema filminin galası Lüleburgaz ilçesinde yapıldı.

26.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:38 Lüleburgaz'da
Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı komedi türündeki "Kırk Yalan" sinema filminin galası ilçesinde yapıldı.
Çekimleri Pınarhisar ilçesinde gerçekleştirilen filmin gala gösterimine, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, eşi İlknur Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve eşi Ebru Minsolmaz ile film oyuncuları katıldı.
Vali Bilgin, burada yaptığı konuşmada, filmin bir Trakya komedisi olduğunu söyledi.
Filmin fragmanını izleyerek çok beğendiğini belirten Bilgin, gala gösteriminde de filmin tamamını izleyeceğini kaydetti.
Bölgede sinema filmlerinin çekilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Bilgin, "İlimizin ve yöremizin tanıtımına katkıda bulunan ve bu yapımda emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.
Daha sonra filmin galası gerçekleştirildi.
Film, evleneceği için mesut olan bir adamın, bir anda kontrolden çıkan kına gecesi kutlamasında yaşanan olayları anlatıyor.
Rüyhan Duralı'nın yapımcılığında bulunduğu filmde, Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Ferdi Sancar, Berat Yenilmez, Hakan Meriçliler, Zeynep Alkan, Melis Sabah ve Ataberk Doğan'ın rol alıyor.

Hamdi Alkan, Lüleburgaz, Güncel

Kaynak: AA

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