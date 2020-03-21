Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Lüleburgaz'da koronavirüse karşı saksılı önlem - Haberler

Lüleburgaz'da koronavirüse karşı saksılı önlem

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde belediye ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında park ve meydanlardaki bankların üzerine, birer metre arayla saksı yerleştirdi.

21.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:59
Lüleburgaz'da koronavirüse karşı saksılı önlem
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde belediye ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında park ve meydanlardaki bankların üzerine, birer metre arayla saksı yerleştirdi.

Kentte, koronavirüs salgını nedeniyle belediye tarafından alınan önlemler sürüyor. Şehrin en işlek noktası olan İstanbul Caddesi üzerindeki Üçgen Park Meydanı'ndaki parklarda, vatandaşlar tüm uyarılara rağmen yan yana oturunca, belediye harekete geçti. Ekipler, bankların üzerine birer metre arayla saksı yerleştirdi.Meydandan geçen Celal Balabanlı, "Belediyemiz çok doğru bir çözüm bulmuş. En önemli tedbir, sosyal izolasyon ve bir metre kuralı. Herkes kendi sorumluluğunu bilmeli. Vebali evde kalmayarak, 1 metre kuralına uymayanların olacaktır" dedi.


- Kırklareli
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul Caddesi, Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak Haberler
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Haberler
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Bakan Selçuk’a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? Haberler
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
’Neden evden çıktınız?’ sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti Haberler
"Neden evden çıktınız?" sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti
’Bu adam altına kaçırıyor’ ifadesi boşanma sebebi sayıldı Haberler
'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesi boşanma sebebi sayıldı
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı Haberler
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
’Evde kalın’ çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi Haberler
"Evde kalın" çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı Haberler
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı

Son Dakika Güncel Haberleri

Berber ve kuaförlerin faaliyetleri 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacak - Haber İspanya'da koronavirüs vakalarında hızlı artış devam ediyor - Haber Beyşehir'de kar yağışından zarar gören ağaçlara bakım çalışması - Haber Korona virüsüne karşı sosyal mesafeli bank dönemi - Haber Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri durduruldu - Haber Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak - Haber Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti - Haberler Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber
Loading