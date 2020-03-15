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Lüleburgaz'da koronavirüsten korunma tedbirleri alınıyor

Kırklareli Valiliği İl Koordinasyon Kurulu'nca Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de de görülmesinin ardından alınan tedbirler uygulanmaya başladı.

15.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:52
Lüleburgaz'da koronavirüsten korunma tedbirleri alınıyor
Kırklareli Valiliği İl Koordinasyon Kurulu'nca Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de de görülmesinin ardından alınan tedbirler uygulanmaya başladı.
Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre İşleri Müdürlüğü'nce İstanbul Caddesi, Kongre Meydanı, Sokollu Mehmet Paşa Cami çevresi başta olmak üzere 12 noktaya sıvı el dezenfektanları yerleştirdi.
Vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde ise dezenfekte işlemleri belirli aralıklarla yapılıyor.
Temizlik ve Çevre İşleri Müdürü Anıl Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı yeni tedbirlerin alındığını söyledi.
El dezenfektanlarını vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği noktalara koyduklarını ifade eden Ergin, ekiplerin dezenfektanları sürekli kontrol ederek, biten dezenfektanların yenisi ile değiştirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Kırklareli, Lüleburgaz, Wuhan, Güncel

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