Lüleburgaz'da Liseler Arası Basketbol Şampiyonası

Lüleburgaz
ilçesinde liseler arası basketbol
şampiyonası düzenlendi.
Lüleburgaz Yıldızları Futbol
Akademisi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın final müsabakasında Lüleburgaz Lisesi ile Düvenciler Anadolu Lisesi
karşı karşıya geldi.
Büyük bir çekişmeye sahne olan final müsabakasının normal süresi 79-79 eşitlikle sonuçlanırken, uzatmalara gidilen maçta Lüleburgaz Lisesi, Düvenciler Anadolu Lisesi'nin 86-84 yenerek şampiyon oldu.
Lüleburgaz Lisesi antrenörü Yetkin Bican, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, zor da olsa şampiyonluğu kazandıkları için sevinçli olduklarını söyledi.
Büyük bir bölümünü geride götürdükleri maçın son periyodunda aldıkları sayı ile kazanmayı başardıklarını belirten Bican, büyük efor sarf eden öğrencilere teşekkür etti.
Takımlarının il şampiyonu olmasını hedeflediklerini ifade eden Bican, müsabakalara en iyi şekilde hazırlanacaklarını dile getirdi.
Futbol,basketbol,Lüleburgaz
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:50