Lüleburgaz'da Lokantacılar Kış Tarifesine Geçti

Lüleburgaz
'da Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odası'na bağlı işyerlerinin açılış ve kapanış saatleri kış tarifesine göre değiştirildi.
Oda Başkanı Nihat Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Kasım-31 Mart tarihleri arasında kış dönemi saatlerinin uygulanmaya başlandığını söyledi.
Esnafların kış saati uygulamasına dikkat etmesini isteyen Yaman, uygulamaya uymayan esnafların cezai yaptırım uygulanacağını belirtti.
Lokantaların 08.00-01.00 saatleri arasında açık olabileceğini ifade eden Yaman, "İlçemizde faaliyet gösteren işyerlerinde kış uygulaması 1 Kasım tarihi itibariyle başladı. Bu kapsamda içkili lokanta ve birahane, meyhane olarak faaliyet gösteren işyerlerinin 1 Kasım-31 Mart tarihlerinde açılış saati 08.00, kapanış saatleri de 01.00 olarak belirlendi.
Ayrıca kafeterya ve pastane olarak faaliyet gösteren işyerlerinin de açılış saatleri 08.00, kapanış saatleri de gece 12 olarak uygulanmaktadır. Esnaflarımızın kış saati uygulamasına dikkat etmesi, cezai yaptırımlarla karşılaşmaması için işyerlerinin kapanış saatlerine dikkat edilmesi gerekiyor." dedi.