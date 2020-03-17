Lüleburgaz'da nikah merasimleri 10 kişiyle sınırlandırıldı
Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (kovid19) tedbirleri kapsamında nikah merasimleri 10 kişiyle sınırlandırıldı.
17.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:22
Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (kovid19) tedbirleri kapsamında nikah merasimleri 10 kişiyle sınırlandırıldı.
Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı ile Kırklareli Valiliği Koruma Kurulu kararı doğrultusunda ilçede koronavirüse karşı tedbirlerin devam ettiği bildirildi.
Vatandaşların sağlığı açısından yoğun katılımlı ortamlardan kaçınılması gerektiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda nikah törenlerine de katılımcı sınırlaması getirildiği belirtildi.
Salgının yayılma riskine karşı herkesin önlemlerini en üst seviyeye çıkarması önerisinin bulunduğu aktarılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs tedbirleri konulu ek genelgeye istinaden koronavirüs salgınının yayılma riskine karşı önlem amacıyla, bugünden itibaren evlendirme işlemleri sadece belediye hizmet binası nikah salonunda gerçekleştirilecek olup, nikah töreni için misafir sayısı 10 kişi ile sınırlandırılmıştır. Belediyemizden nikah günü almış çiftlerimizin iptal veya erteleme işlemleri için belediyemiz evlendirme memurluğuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir."
Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı ile Kırklareli Valiliği Koruma Kurulu kararı doğrultusunda ilçede koronavirüse karşı tedbirlerin devam ettiği bildirildi.
Vatandaşların sağlığı açısından yoğun katılımlı ortamlardan kaçınılması gerektiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda nikah törenlerine de katılımcı sınırlaması getirildiği belirtildi.
Salgının yayılma riskine karşı herkesin önlemlerini en üst seviyeye çıkarması önerisinin bulunduğu aktarılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs tedbirleri konulu ek genelgeye istinaden koronavirüs salgınının yayılma riskine karşı önlem amacıyla, bugünden itibaren evlendirme işlemleri sadece belediye hizmet binası nikah salonunda gerçekleştirilecek olup, nikah töreni için misafir sayısı 10 kişi ile sınırlandırılmıştır. Belediyemizden nikah günü almış çiftlerimizin iptal veya erteleme işlemleri için belediyemiz evlendirme memurluğuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir."
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Kaynak: AA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel
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