Lüleburgaz'da Öğretmenlere Eğitim Verildi

Lüleburgaz
'da öğretmenlere yönelik fen, teknoloji, mühendislik, matematik (STEM) ile teknoloji ve becerilerini kullanarak yeni şeyler üretme eğitimi verildi. Milli Eğitim Müdürlüğü
, Trakya
Kalkınma Ajansı desteğiyle eğitimde, fen, teknoloji, mühendislik, matematiğin İngilizce baş harfleriyle ifade edilen "STEM" ile kişisel bilgi ve becerilerle teknolojiyi de kullanarak yeni bir şeyler üretilmesi anlamına gelen "Maker" modelleri konusunda eğitim programı düzenlendi.
Lüleburgaz Ortaokulunda düzenlenen 42 saatlik programa, ilçedeki 28 öğretmen ile 3 idareci katıldı.
Eğitimde katılımcılara Maker ve STEM eğitiminin çerçevesi, mühendislik, atölye kurma ve müfredat, proje tabanlı öğrenme konuları anlatıldı.
Program sonunda katılımcılara İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin tarafından törenle sertifikaları verildi.