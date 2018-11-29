Lüleburgaz'da Okul Sporları Müsabakaları Başladı

Lüleburgaz
ilçesinde okul sporları müsabakaları açılış töreni gerçekleştirildi.
Lüleburgaz Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Lüleburgaz Belediyesi iş birliğinde gerçekleşecek okul müsabakaları açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Cihan Erdem, törende yaptığı konuşmada, sporun öğrenciler için eğitim hayatlarında olmazsa olmazlarından olduğunu söyledi.
Spor yapan her öğrencinin derslerinde daha da başarılı olduğunu belirten Erdem, spor yapmayan gencin kalmaması için büyük çaba harcadıklarını ifade etti.
Sporun aynı zamanda zeka gelişimini de sağladığını aktaran Erdem, şöyle konuştu:
"Spor, eğitimin bir parçası, hayata hazırlayan duygusal zeka ve olguya hizmet eden bir unsurdur. Bu kapsamda her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimiz arasında oynanacak spor müsabakalarının startını veriyoruz. Okul sporları ilçe tertip komitesince, sporcu kaynağı Milli Eğitim'den, tesis kaynağı da Lüleburgaz Belediyesince karşılanıp basketbol
, futbol voleybol
, hentbol ve futsal müsabakaları oynanacak. Yaklaşık 3 aylık süre zarfında gençler ve yıldızlar kategorilerinde mücadeleler olacak. Büyük bir spor şöleni havasında geçecek bu müsabakalarda centilmenliğin ön planda olduğu başarılı bir yıl geçirmeyi diliyorum."
Konuşmanın ardında ilk maç için başlama atışını Belediye Başkanı Murat Gerenli, Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdem gerçekleştirdi.
Lüleburgaz
29 Kasım 2018 Perşembe 10:21